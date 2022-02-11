11.02.2022 (12:30)

Во Владимирской области в ходе «Военно-медицинской эстафеты» медики ЗВО отработали эвакуацию раненых

Во Владимирской области в ходе отборочного этапа конкурса «Военно-медицинская эстафета» Армейских международных игр 2022 года (АрМИ-2022) специалисты военно-медицинской службы общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) отработали эвакуацию раненых и оказание первой доврачебной помощи.

Военнослужащим в обстановке условного общевойскового боя необходимо было найти условных раненых, наложить им жгут и транспортировать их в полевой госпиталь. При этом медики сначала преодолевали ряд препятствий: забор, ров и горка, – а после на автоперевязочных АП-2 добирались до пункта сбора. Там военные медики отрабатывали проведение сердечно-легочной реанимации и накладывание медицинских повязок.

Всего в специальном этапе подготовки к конкурсу «Военно-медицинская эстафета» АрМИ-2022 принимало участие около 200 военных медиков общевойсковой армии ЗВО.

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