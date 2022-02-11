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11.02.2022 (12:15)

В Крымской и Новороссийской ВМБ Черноморского флота проведено комплексное учение по противоподводно-диверсионной обороне пунктов базирования

В Новороссийской и Крымской военно-морских базах (НВМБ и КВМБ) Черноморского флота (ЧФ) проведено комплексное тактическое учение по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) пунктов базирования кораблей.

В ходе учебных мероприятий в условиях, приближенных к реальной боевой обстановке, была проверена эффективность работы системы ППДО военно-морских баз флота. Оценивался уровень подготовки органов военного управления флотских объединений по оперативному решению задач борьбы с диверсионными группами условного противника.

В рамках учения военнослужащие отразили нападение «диверсионных групп» с морских направлений и со стороны берега. Для обнаружения «диверсантов» задействовались беспилотные летательные аппараты и подводные средства разведки.

Роль условного противника выполняли военнослужащие из состава отрядов специального назначения противоподводно-диверсионных сил и средств.

В учении приняли участие более 200 военнослужащих, корабли и суда Черноморского флота, в том числе быстроходные противодиверсионные катера типа «Грачонок» и «Раптор».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Водолазы
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