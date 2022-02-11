11.02.2022 (11:45)
В Санкт-Петербурге от COVID-19 привито более 60 воспитанников суворовского военного училища
В Санкт-Петербурге на территории одной из детских поликлиник города проходит вакцинация воспитанников Санкт-Петербургского суворовского военного училища Министерства обороны Российской Федерации. В настоящее время привито уже более 60 воспитанников.
Суворовцев в возрасте от 12 до 15 лет вакцинируют препаратом «Гам-КОВИД-Вак-М» исключительно после согласия родителей. Ребята старше 15 лет могут быть привиты уже после самостоятельно подписанного письменного согласия. К вакцинации допускаются подростки только при отсутствии медицинских противопоказаний.
Перед процедурой специалисты медицинского учреждения измеряют температуру и консультируют воспитанников по интересующим их вопросам. После введения препарата подростки находятся под наблюдением медиков в течение получаса.