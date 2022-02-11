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11.02.2022 (11:45)

В Санкт-Петербурге от COVID-19 привито более 60 воспитанников суворовского военного училища

В Санкт-Петербурге на территории одной из детских поликлиник города проходит вакцинация воспитанников Санкт-Петербургского суворовского военного училища Министерства обороны Российской Федерации. В настоящее время привито уже более 60 воспитанников.

Суворовцев в возрасте от 12 до 15 лет вакцинируют препаратом «Гам-КОВИД-Вак-М» исключительно после согласия родителей. Ребята старше 15 лет могут быть привиты уже после самостоятельно подписанного письменного согласия. К вакцинации допускаются подростки только при отсутствии медицинских противопоказаний.

Перед процедурой специалисты медицинского учреждения измеряют температуру и консультируют воспитанников по интересующим их вопросам. После введения препарата подростки находятся под наблюдением медиков в течение получаса.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Суворовское училище , Медицина , COVID-19
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