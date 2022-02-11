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11.02.2022 (12:00)

Бомбардировщики ЗВО уничтожили систему ПВО условного противника в Тверской области

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Экипажи оперативно-тактической авиации Западного военного округа (ЗВО) провели лётное тактическое учение в Тверской области.

В ходе выполнения учебно-боевых задач экипажи выполнили вывод самолетов из-под удара высокоточного оружия, осуществили перелет на запасной аэродром в Тверской области, с  дозаправкой в воздухе топливом.

Для прохождения зоны противовоздушной обороны условного противника экипажи использовали систему радиоэлектронной борьбы «Хибины-2», провели бомбометания с высот до 500 метров, стрельбу неуправляемыми авиационными ракетами, а также учебные воздушные бои с экипажами истребителей Су-35С.

Всего к летному тактическому учению было привлечено свыше 500 военнослужащих ЗВО, задействовано около 80 единиц вооружения, военной, специальной и авиационной техники, в том числе зенитные ракетные комплексы С-300.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка
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