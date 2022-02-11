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11.02.2022 (11:30)

Экипажи Су-34 ЮВО уничтожили условного противника в стратосфере

Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиационного полка Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области в ходе летно-тактического учения провели воздушные бои с условным противником в нижнем слое стратосферы.

Летчики выполнили элементы простого и сложного пилотажа на высоте более 12 км с отработкой элементов завоевания превосходства в воздухе. При наборе сверхзвуковой скорости летчики отработали перехват и уничтожение условного противника. Экипажи самолетов действовали без привлечения наземных систем противовоздушной обороны.

Также летчики отработали маневры по уходу от средств противовоздушной обороны «противника» на предельно малых высотах, выполняя элементы на высоте около 100 м.

В учебно-тренировочных полетах были задействованы экипажи около 10 самолетов Су-34. Экипажи совершили тренировочные полёты одиночно, в составе пар и звеньев.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка , Истребительная авиация
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