11.02.2022 (11:15)

Специалисты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО в Ханкале примут на обслуживание 2 новые котельные

Специалисты жилищно-коммунальной службы № 9 (н.п. Ханкала) филиала Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» («ЦЖКУ») Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) в 2022 году примут на обслуживание 2 новые котельные.

Котельные предоставят услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения на 11 новых объектов специализированно-жилищного фонда Министерства обороны Российской Федерации, расположенных на территории Чеченской Республики, в двух военных городках, а также спланирована передача новой управляющей компании 9 объектов специализированного жилищного фонда: 2 многоквартирных домов, находящихся на территории ст. Калиновской Наурского района Чеченской республики, и 7 многоквартирных домов, расположенных в г. Шали Шалинского района Чеченской Республики.

Также в целях качественного предоставления коммунальных услуг на обслуживаемые объекты Министерства обороны Российской Федерации в 2022 году спланировано выполнение ремонтных работ собственными силами на 28 объектах, из них: 7 объектов казарменно жилищного фонда, 2 объекта теплового хозяйства, 4 объекта водопроводно-канализационного хозяйства, 10 объектов электросетевого хозяйства, а также проведение работ в рамках противопожарных мероприятий на 15 объектах.

Согласно утвержденному плану ремонта собственными силами в 2022 году запланирован ремонт 1 объекта специализированного жилищного фонда в н.п. Ханкала.

С наступлением нового года жилищно-коммунальная служба № 9 (н.п. Ханкала) филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации по ЮВО продолжает работу по обеспечению деятельности объектов Министерства обороны Российской Федерации в штатном режиме.

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