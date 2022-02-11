11.02.2022 (11:00)

Разведчики ЮВО под Волгоградом готовятся к конкурсу Армейских международных игр «Тактический стрелок»

В Волгоградской области военнослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) продолжают подготовку ко второму этапу конкурса «Тактический стрелок» Армейских международных игр 2022 года.

Разведчики ежедневно выполняют комплекс индивидуальных подготовительных упражнений, а также проходят дистанцию с выполнением стрельбы в одиночном порядке и в составе боевых двоек. Во время тренировки военнослужащие осуществляют стрельбу по мишеням из неудобных положений со сменой стрелкового оружия, выбирая при этом наиболее приоритетные цели.

Для усложнения тактической обстановки используются мишени различного типа и сооружения, установленные в границах специально подготовленной площадки.

Особенностью конкурса является выполнение упражнения с ведением одиночного огня с последовательной сменой положения для стрельбы по циклу: лежа, с колена, стоя.

Стрельба ведется до полного расхода боеприпасов. Общее время рассчитывается от стартового сигнала и команды «Огонь» до последнего выстрела. При этом военнослужащие стреляют из автоматов Калашникова АК-74М и пистолетов Макарова (ПМ), оснащенных вспомогательными креплениями для улучшения индивидуальной эргономики и управления оружием.

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