Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.02.2022 (11:00)

Разведчики ЮВО под Волгоградом готовятся к конкурсу Армейских международных игр «Тактический стрелок»

В Волгоградской области военнослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) продолжают подготовку ко второму этапу конкурса «Тактический стрелок» Армейских международных игр 2022 года.

Разведчики ежедневно выполняют комплекс индивидуальных подготовительных упражнений, а также проходят дистанцию с выполнением стрельбы в одиночном порядке и в составе боевых двоек. Во время тренировки военнослужащие осуществляют стрельбу по мишеням из неудобных положений со сменой стрелкового оружия, выбирая при этом наиболее приоритетные цели.

Для усложнения тактической обстановки используются мишени различного типа и сооружения, установленные в границах специально подготовленной площадки.

Особенностью конкурса является выполнение упражнения с ведением одиночного огня с последовательной сменой положения для стрельбы по циклу: лежа, с колена, стоя.

Стрельба ведется до полного расхода боеприпасов. Общее время рассчитывается от стартового сигнала и команды «Огонь» до последнего выстрела. При этом военнослужащие стреляют из автоматов Калашникова АК-74М и пистолетов Макарова (ПМ), оснащенных вспомогательными креплениями для улучшения индивидуальной эргономики и управления оружием.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
На конкурсе «Отличники войсковой разведки» во Владивостоке участники совершили марш-бросок в условиях возможной встречи с «противником»
Береговые ракетные комплексы «Бастион» Черноморского флота в рамках учения совершили марши в назначенные районы
Инженеры Балтийского флота готовятся к конкурсам «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут»
Инженеры общевойсковой армии ЗВО завершили подготовку к отборочному этапу конкурса АрМИ-2022 «Безопасный маршрут» во Владимирской области

Метки:
Южный военный округ , Конкурсы , АрМИ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false