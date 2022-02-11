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11.02.2022 (10:45)

Кинологи ЮВО в Армении готовятся к конкурсу «Верный друг»

Кинологи военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении начали подготовку к конкурсу «Верный друг» Армейских международных игр 2022 года.

Дрессировка караульных собак проводится в питомнике Гюмрийского гарнизона на учебно-тренировочном комплексе подготовки, оборудованном 20 препятствиями.

В ходе ежедневных тренировок кинологи ЮВО с собаками отрабатывают нормативы по выполнению служебных команд и элементов несения караульной службы. Также собаки выполняют служебные команды по задержанию и конвоированию нарушителей.

Контроль за соблюдением правил и положений конкурса будет осуществлять комиссия из числа командования соединения, а также военнослужащих, принимавших участие в конкурсе на окружных, всеармейских и международных этапах Армейских международных игр прошлых лет.

Победители отборочного этапа конкурса «Верный друг» представят команду соединения на окружном этапе состязаний.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Конкурсы , АрМИ , Кинологи
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