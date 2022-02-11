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11.02.2022 (10:30)

Зенитчики ЮВО задействованы в полевых занятиях на Кавказе и Кубани

Зенитчики 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) задействованы в полевом выходе на полигонах в Краснодарском крае и на Северном Кавказе, в ходе которого состоится более 100 учений по уничтожению воздушных целей совместно с экипажами самолетов объединения ВВС и ПВО.

Всего в полевом выходе принимает участие более 1,2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 200 единиц военной техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы «Бук-М2», «Тор-М2У», «Стрела-10», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска», зенитные установки ЗУ-23-2.

Зенитчики в полевых условиях отработают нормативы по совершению маршей, инженерному оборудованию местности, топогеодезической привязке, подготовке позиций и техники к ведению обороны от средств нападения воздушного противника.

На завершающем этапе с подразделениями будут проведены тактические учения с выполнением боевых стрельб. Боевые расчеты отразят удары тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов и высокоточного оружия условного противника.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка
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