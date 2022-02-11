11.02.2022 (10:15)

Военнослужащие ЮВО в Армении примут участие в лыжной спартакиаде

На военной базе Южного военного округа (ЮВО) Армении состоится лыжная спартакиада с участием военнослужащих и членов их семей.

Участники на армейских лыжах и в спортивной форме одежды пройдут свободным стилем дистанцию в 15 км, а затем будут соревноваться в эстафете 4х1,5 км в личном и командном зачетах.

Состязания пройдут в высокогорных условиях, что станет дополнительной нагрузкой при выполнении упражнений. Подобные мероприятия проводятся на регулярной основе в рамках культурно-досуговых мероприятий с военнослужащими ЮВО, проходящими службу за пределами Российской Федерации.

В ходе спортивного мероприятия также будет организована работа полевой кухни: угощение блинами с различными начинками, военнослужащие отдела по работе с личным составом проведут конкурс народного творчества.

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