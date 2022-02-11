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11.02.2022 (10:00)

Танкисты ЮВО в Южной Осетии выполнили стрельбы штатным снарядом на «хорошо» и «отлично»

Военнослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Республике Южная Осетия выполнили стрельбы штатным снарядом на полигоне Дзарцем.

Экипажи танков Т-72А выполнили нормативы по огневой подготовке, в том числе стрельбы штатным снарядом, уничтожив танки «противника» на удалении свыше 4 км, вели огонь из пулеметов, уничтожив безоткатные орудия, а также расчеты ручных противотанковых гранатометов условного противника.

На стрельбы военнослужащих на полигоне приехали посмотреть их жены и дети.

«Стараемся каждую штатную стрельбу присутствовать здесь рядом, чтобы морально поддержать, почувствовать себя маленькой частичкой этой большой огромной армии», – сказала Соколова Кристина, жена командира танкового батальона.

Сложные погодные условия не стали помехой для выполнения задач. Все экипажи получили оценки «хорошо» и «отлично».

Высокие результаты достигаются не только благодаря упорству каждого члена экипажа и грамотному подходу к обучению подчиненных со стороны офицерского состава базы. Обучением профессиональному мастерству танкистов в соединении занимаются профессионалы, достигшие вершин боевой подготовки – победители популярного конкурса Армейских международных игр «Танковый биатлон».

«Набранный мною опыт передаю военнослужащим, которые приходят на срочную службу по призыву к нам в базу, стараемся больше объяснить, показать, чтобы всегда были в боевой готовности», – пояснил командир танка старший сержант Даниил Храмов, победитель в «Танковом биатлоне» Армейских международных игр 2021 года.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Танки , Южный военный округ
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