11.02.2022 (09:45)

Мотострелки ЮВО в Волгоградской области завершили ревакцинацию против COVID-19

В мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Волгоградской области, завешена ревакцинация военнослужащих от новой коронавирусной инфекции.

В первую очередь ревакцинировали медицинских работников, командный состав и дежурные силы соединения. Личный состав ревакцинируют препаратом «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V).

Помимо военнослужащих медики продолжают ревакцинацию гражданского персонала, членов семей военнослужащих и пенсионеров Министерства обороны Российской Федерации.

Перед введением вакцины медики доводят пациентам противопоказания и рекомендации, связанные с повторным введением компонентов, затем военнослужащие проходят медицинский осмотр и обследование на наличие антител на COVID-19. Также перед инъекцией медицинские специалисты проводят разъяснительную беседу, знакомят военнослужащих и гражданский персонал с правилами поведения после введения препарата. По окончании ревакцинации выдаётся сертификат установленного образца.

В войсках ЮВО более 170 тыс. человек ревакцинировались от новой коронавирусной инфекции одним компонентом препарата «Спутник V», двумя – свыше 150 тыс. До 1 марта 2022 г. планируется ревакцинировать около 39 тыс. человек.

Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа. На территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные.

Своевременная ревакцинация в войсках ЮВО позволяет достичь высокого иммунитета против новой коронавирусной инфекции у личного состава и не допустить распространения инфекции.

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