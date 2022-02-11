11.02.2022 (09:30)

Военнослужащие ЮВО посетили «Музей войны в Афганистане» в Новочеркасске

Военнослужащие общевойскового объединения Южного военного округа (ЮВО) посетили «Музей войны в Афганистане» в Новочеркасске в Ростовской области.

О музее и экспонатах рассказал председатель Новочеркасской городской общественной организации «Союз ветеранов Афганистана» Валерий Ливенцев, который являлся непосредственным участником боевых действий в Афганистане с июня 1987 года по февраль 1989 года.

Рассказ о событиях тех дней сопровождался показом фотографий и личных вещей воинов-интернационалистов, предметов формы, снаряжения и оружия. Все экспонаты, представленные в музее, солдаты могли подержать в руках, а также примерить советскую форму и одежду их противников.

«Больше всего заинтересовало солдат, как выполнялись боевые задачи. Они на себя примеряют то, что прошли мы, и начинают мыслить по-другому и отношение к Родине другое», – поделился Валерий Ливенцев по завершении встречи.

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