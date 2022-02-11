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11.02.2022 (09:15)

Отряд Тихоокеанского флота уничтожил корабли условного противника в ходе учения в акватории Охотского моря

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) приступил к выполнению практических упражнений с выполнением артиллерийских стрельб по надводным целям в рамках планового учения в акватории Охотского моря.

После совместного маневрирования в Охотском море отряд сил ТОФ разделился на тактические группы кораблей и выполнил первый эпизод учебно-боевых упражнений по уничтожению кораблей условного противника из артиллерийских установок.

Корабельная ударная группа в составе корветов «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» в морском полигоне выполнила совместные артиллерийские стрельбы по группе надводных целей, имитирующих отряд кораблей условного противника. Тактическая группа в составе фрегата «Маршал Шапошников» и корвета «Гремящий» провела артиллерийские стрельбы по морским целям, условно выполняющим роль десантного отряда противника.

Далее в ходе учения экипажам кораблей предстоит выполнить артиллерийские стрельбы по воздушным мишеням, отработав нормативы по отражению средств воздушного нападения условного противника, а также уничтожить макеты плавающих мин в районе с условной минной опасностью.

В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова.

Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Учения , Восточный военный округ
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