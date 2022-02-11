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11.02.2022 (08:45)

На конкурсе «Отличники войсковой разведки» во Владивостоке участники совершили марш-бросок в условиях возможной встречи с «противником»

Во Владивостоке на базе полигона морской пехоты «Горностай» Тихоокеанского флота (ТОФ) проходит окружной этап конкурса «Отличники войсковой разведки» в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2022».

В первый день соревнований разведчики боролись за победу в этапе под названием «Десантирование и совершение марш-броска».

В ходе состязаний военнослужащие отработали нормативы по посадке и высадке разведывательной группы в вертолёт с выходом в назначенный пункт сбора на удалении 1000 метров от площадки условного десантирования.

Далее разведчики совершили групповой марш бросок на 15 километров с прохождением контрольных точек и в условиях возможной встречи с условным противником.

Всего участникам необходимо пройти 5 этапов, среди которых «Десантирование и совершение марш-броска», «Конкурс механиков-водителей», комплекс препятствий «Тропа разведчика», «Стрельба» и «Выход разведывательных групп в район сбора после выполнения задачи».

В рамках соревнований, которые продлятся до 17 февраля, команды разведчиков от различных подразделений поборются за место в окружной команде, которая представит Восточный военный округ во всеармейском этапе конкурса.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Конкурсы
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