11.02.2022 (09:00)

Участники лыжного перехода, посвященного 80-летию Вяземской воздушно-десантной операции 1942 года, достигли крайней точки своего маршрута в парке «Патриот» в Подмосковье

Десантники достигли крайней точки своего маршрута, финишировав в «Партизанской деревне» в Парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации в Подмосковье.

Участников лыжного перехода встретили традиционным караваем представители командования Воздушно-десантных войск, ветеранских и общественных организаций, школьники и юнармейцы Одинцовского района Московской области.

Для военнослужащих была организована экскурсия по «Партизанской деревне», в которой состоялась встреча со школьниками, после чего военнослужащие посетили достопримечательности парка.

Всего на момент финиша десантники пройдут на лыжах по Московской, Калужской, Смоленской и Тверской областям, более 850 километров, посетив 16 городов, нацеленных пунктов и памятных мест, где проходили ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Справочно:

Лыжный переход стартовал 27 января с.г. в подмосковном Раменском с центрального городского мемориала «Вечный огонь». В нем приняли участие 80 десантников Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения и Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова. Лыжным переходом военнослужащие ВДВ отдали дань памяти героям Вяземского десанта.

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