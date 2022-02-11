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11.02.2022 (04:45)

Огнеметчики ВВО в Забайкалье учатся преодолевать 300- метровую огненно-штурмовую полосу

С огнеметчиками подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, в рамках зимнего периода обучения проходят занятия с выполнением учебно-боевых задач.

Тренировки организованы на огненно-штурмовой полосе, где  огнеметчики действуют в составе боевых групп из двух человек, в средствах индивидуальной бронезащиты. Подготовленный участок представляет собой 300-метровую дистанцию, оборудованную различными препятствиями в виде полуразрушенных стен, проволочных заграждений, рвов и большим количеством различных ловушек.

Залогом успешного преодоления полосы являются слаженность действий военнослужащих и взаимовыручка.

Помимо этого, в ходе занятий военнослужащие оттачивают мастерство по загрузке боекомплекта с огнеметами РПО-А «Шмель», посадке в боевые машины огнеметчиков (БМО) на базе многоцелевых легкобронированных тягачей, спешивании в условном районе выполнения задач, а также занятии огневых позиции с отработкой нормативов по инженерному обеспечению.

Также специалисты войск РХБ защиты отрабатывают нормативы по оказанию медицинской помощи, эвакуации условно раненых, а также личной и коллективной защиты от поражающих факторов оружия массового поражения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
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