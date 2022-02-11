11.02.2022 (08:30)

С инженерами общевойсковой армии ВВО в Приморье состоялись тактико-специальные занятия

С военнослужащими инженерно-штурмового, минно-розыскного и саперного подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье, проведены тактико-специальные занятия по штурму здания, занятого условным противником, разминированию путей движений техники, зданий и завалов.

Военнослужащие отработали нормативы обезвреживанию установленных «противником» минно-взрывных заграждений с использованием средств инженерного вооружения.

В ходе проведений занятий, расчеты минно-розыскного взвода тренировали действия по осмотру транспорта, личных вещей и помещений, найдя при этом взрывчатые вещества.

За время прохождения тренировки было использовано значительное количество средств имитации, в том числе дымовые завесы, взрывпакеты и взрывчатые вещества на основе тратила.

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