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11.02.2022 (08:15)

Молодые пилоты армейской авиации ВВО готовятся к полетам в горной местности

В рамках летной подготовки с экипажами молодых летчиков армейской авиации Восточного военного округа проводятся занятия по изучению особенностей выполнения полетов в горную местность.

Важным элементом в предполетной подготовке является проверка инженерно-техническим составом готовности вертолетов к продолжительному полету в горы Дальнего Востока.

Экипажи изучают способы осуществления посадки на неподготовленные площадки, расположенные на высотах от 1500 до 2000 метров над уровнем моря, в зависимости от выполняемых целей и задач, а также перевозимого груза. Кроме того, пилоты обучаются учитывать возможные неблагоприятные погодные условия: низкую температуру воздуха, направление и скорость ветра, и другие.

Помощь в освоении навыков пилотирования вертолетов в горной местности оказывают  опытные инструкторы, ранее уже выполнявшие подобные полеты в разных краях Дальнего Востока.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Авиация , Восточный военный округ
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