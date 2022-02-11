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11.02.2022 (03:45)

На заключительном этапе сбора с резервистами на полигоне ВВО в Бурятии состоялись практические занятия

На заключительном этапе трехдневного сбора на общевойсковом полигоне Восточного военного округа (ВВО) «Дивизионный» в Республике Бурятия с резервистами, из состава мобилизационного людского резерва состоялись практические занятия.

Задачей сборовых мероприятий с резервистами в воинской части являлось совершенствование теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых для успешного выполнения своих функциональных обязанностей в составе подразделений. На занятиях резервисты освоили современное вооружение и военную технику, состоящую на вооружении соединений и воинских частей.

В частности на практических занятиях опытные инструкторы из числа офицеров гвардейского  танкового соединения общевойсковой армии ВВО обучили личный состав основам РХБ защиты.

 В перерывах между занятиями на полигоне, в оборудованных пунктах обогрева, специалистами продовольственной службы воинской части для участников сбора было организовано дополнительное горячее питание.

Участники сборов были обеспечены вещевым имуществом и необходимым снаряжением. Питание осуществлялось в столовой воинской части. 

В мероприятиях приняли участие граждане из состава мобилизационного людского резерва из Республики Бурятия и Забайкальского края.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Сборы , Восточный военный округ
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