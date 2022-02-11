Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.02.2022 (07:45)

Морские пехотинцы Северного флота «прыгнули с парашютом» на тренажерах

  Военнослужащие десантно-штурмовых и разведывательных подразделений бригады морской пехоты Северного флота приступили к первому этапу воздушно-десантной подготовки в зимнем периоде обучения на наземных тренажёрах.

На макетах самолета и вертолёта морпехи-десантники отработали порядок и правильность посадки в грузовой кабине, зацепление карабинов за трос и действие по предварительной и исполнительной командам на прыжок с парашютом.

На стапеле для подвесных систем военнослужащие получили опыт парашютиста с момента отделения от самолета до изготовки к приземлению.

Парашютный трамплин помог отработать навыки правильной изготовки к приземлению и падения десантника на землю после приземления.

Завершающим этапом военнослужащие провели тренировки на парашютном тренажере позволяющем отработать все элементы действий парашютиста в комплексе, начиная с момента размещения в самолете и до приземления с парашютом.

Воздушно-десантной подготовке военнослужащих соединений береговых войск Северного флота уделяется особое внимание. При этом основной упор делается на безопасность её проведения. После теоретических и практических занятий на земле и прохождения системы контроля морские пехотинцы приступят к выполнению фактических прыжков с парашютом.

При проведении воздушно-десантной подготовки применяются парашюты трёх типов: Д-6, Д-10 и Арбалет-2. В ходе проведения практических тренировок по воздушно-десантной подготовке военнослужащие совершенствуют практические навыки десантирования в полной боевой выкладке и со штатным оружием.

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
Морпехи ЮВО отработали оборону на тактическом учении на полигоне в Краснодарском крае
Артиллеристы морской пехоты Северного флота провели стрельбы из гаубиц «Гвоздика» и РСЗО «Град» на учении в Мурманской области
Морские пехотинцы Черноморского флота совместно с подразделениями армейского корпуса ЮВО отработали действия по обороне морского побережья
Военнослужащие морской пехоты Черноморского флота отработали управление БТР-82А на плаву

Метки:
Северный флот , Морская пехота
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false