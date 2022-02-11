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11.02.2022 (06:30)

Праздничный салют в День защитника отечества дадут артиллеристы Восточного военного округа в Белогорске

Военнослужащие артиллерийского соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае, дадут праздничный салют в честь празднования Дня защитника Отечества. Первые тренировки состоятся на следующей неделе.

В 10 часов вечера по местному времени, 23 февраля из салютной установки 2А85  в небо будет запущено порядка 300 салютных пиротехнических зарядов марки «Ассоль», которые создадут на высоте около 100 метров, незабываемое многоцветное световое представление.

Управлять салютной установкой будут самые опытные военнослужащие артиллерийского соединения, уже принимавшие участие в салюте посвященному Дню Победы в Белогорском гарнизоне.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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