11.02.2022 (06:00)

Спустя пол века курсанты из Петербурга вернулись строить БАМ

Несколько десятков пятикурсников во главе с преподавательским составом Военного института железнодорожных войск и военных сообщений (ВИ ЖДВ и ВОСО) проходят стажировку в Восточном военном округе (ВВО) на участке строительства второй ветки Байкало-Амурской магистрали.

Как и с середины 1970-х до середины 1980-х годов при строительстве Железнодорожными войсками БАМа, так и сейчас особое место в организации процесса обучения курсантов играет интенсивное строительство железных дорог БАМа-2.

Для курсантов, молодых лейтенантов, а также преподавателей училища стройка является настоящим полигоном для отработки практических навыков и умений.

Продолжительность стажировки один месяц. Она организована так, что каждый курсант смог получить бесценный опыт руководства работами, практически исследовал и изучил технологии выполнения работ в области транспортного железнодорожного строительства, особенно, в суровых условиях вечной мерзлоты.

Как пояснил старший преподаватель кафедры подполковник Евгений Зарезин: «Целью стажировки является исполнение обязанностей на первичных воинских должностях командиров взводов, курсанты назначены на должности в батальоны механизации и исполняют обязанности дублёров командиров взводов. Также курсанты назначены на должности инженеров производственной и технической частей, занимаются в соответствии со своим штатным предназначением и будущей специальностью».

К работам по реконструкции БАМа привлечено свыше полторы тысячи военнослужащих, задействовано порядка 700 единиц военной специальной техники.

Военнослужащие размещены в современных блочно-модульных городках (БМГ), где есть все необходимые составляющие системы жизнеобеспечения (электроснабжение, автономное отопление, санузел, водоснабжение, водоотведение), укомплектованы мебелью и бытовой техникой. Военная техника в условиях сверхнизких температур обслуживается на специальных теплых стоянках – тенто-мобильных устройствах (ТМУ).

Байкало-Амурской магистраль — это железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, она соединяет Тайшет и Советскую гавань. БАМ и Транссибирская магистраль работают на пределе пропускной способности, идет их модернизация. В апреле 2021 года Минобороны начало строительство второго пути БАМ на участке от п. Улака до п. Февральска протяженностью 340 километров. В работах задействованы несколько бригад Восточного военного округа и железнодорожное соединение из центральной части России.

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