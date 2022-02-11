11.02.2022 (00:05)

В седьмой день соревнований XXIV зимних Олимпийских игр Армейские спортсмены поборются за 3 комплекта наград в 3 видах спорта

11 февраля, в седьмой день соревнований XXIV зимних Олимпийских игр в китайском Пекине, спортсмены сборной ОКР примут участие в розыгрыше 6 комплектов наград в 6 видах спорта. Армейские спортсмены поборются за 3 из них в 3 видах спорта.

В пятницу в лыжных гонках будет разыгран комплект медалей в мужской гонке на 15 км с раздельным стартом. Старт запланирован на 10:00 по московскому времени. Участие в ней примет старший лейтенант Алексей Червоткин.

В 12:00 начнутся баталии в рамках спринтерской гонки среди биатлонисток. В заявке четыре спортсменки и все они представительницы Центрального спортивного клуба Армии - прапорщик Ирина Казакевич, прапорщик Ульяна Нигматуллина, прапорщик Светлана Миронова и Кристина Резцова. Девушки поборются за награды на дистанции 7,5 км.

В вечерней программе соревнований зимних Олимпийских игр 2022 года в этот день определятся победители и призёры в скелетоне среди мужчин. Спортсмены проведут два заключительных заезда.

После стартового дня соревнований олимпийский чемпион 2014 года армеец Александр Третьяков вместе с товарищем по команде Евгением Рукосуевым делят 4-5 места. Отставание от лидера турнира немца Кристофера Гротхера - 0,87 секунды. От второй и третьей - 0,17 и 0,12 секунды соответственно.

3 заезд состоится в 15:20 по московскому времени, а заключительная, 4 попытка, пройдёт в 16:55 мск.

Также в этот день представители сборной ОКР примут участие в розыгрыше еще 3 комплектов медалей в горнолыжном спорте, конькобежном спорте и шорт-треке.

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