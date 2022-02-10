10.02.2022 (22:30)

Итоги спринтерской гонки на чемпионате ВС РФ по лыжным гонкам

Сегодня на базе спортивного комплекса (пос. Токсово) филиала ЦСКА, г. Санкт-Петербург подвели итоги второго соревновательного дня чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по лыжным гонкам.

Спортсмены соревновались в индивидуальном спринте на дистанции 1,5 км.

Среди мужчин победу одержал представитель Западного военного округа старший сержант Андрей Краснов.

Серебряную медаль завоевал рядовой Ярослав Котлярчук из Восточного округа. Третье место занял сержант Андрей Филиппов (Восточный военный округ).

Среди женщин лидером стала ефрейтор Светлана Бочкарева из Восточного военного круга.

«Серебро» завоевала представительница Северного флота старший сержант Елена Вторая. Третье место заняла младший сержант Екатерина Костина (Западный военный округ).

В командном зачете после двух соревновательных дней лидирующую позицию занимает Восточный военный округ (18 очков).

Справочно:

Соревнования по индивидуальному спринту начинаются с квалификации (пролог), которая организуется в формате раздельного старта. После квалификации отобранные спортсмены соревнуются в финалах спринта, которые проходят в виде забегов разного формата с масс-стартом из четырёх человек (изменяется). Количество спортсменов, отбираемых в финальные забеги, не превышает 30. Сначала проводятся четвертьфиналы, затем полуфиналы и, наконец, финал А. Таблица итоговых результатов индивидуального спринта формируется в таком порядке: результаты финала А, участники полуфиналов, участники четвертьфиналов, не прошедшие квалификацию участники.

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