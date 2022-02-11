11.02.2022 (05:10)

Береговые ракетные комплексы «Бастион» Черноморского флота в рамках учения совершили марши в назначенные районы

Дивизионы мобильных береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» из состава береговых ракетно-артиллерийских бригад Черноморского флота, дислоцированных в Крыму и Краснодарском крае, совершили марши в назначенные районы для выполнения учебно-боевых задач.

Военнослужащие выполнили развёртывание комплексов, их подготовку к боевому применению и учебную ракетную стрельбу по морской цели.

Помимо задач поиска и уничтожения кораблей условного противника, расчеты провели тренировки по пополнению боекомплекта, а также по выводу комплексов из-под удара, смене, оборудованию и маскировке стартовых позиций.

В учении задействовано более 40 единиц военной и специальной техники.

Учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.

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