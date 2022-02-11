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11.02.2022 (02:00)

В Энгельсском соединении дальней авиации прошла комплексная тренировка с подразделениями антитеррора

В Энгельсском соединении дальней авиации прошла комплексная тренировка с подразделениями антитеррора с практическим выполнением задач по предназначению.

В ходе динамических розыгрышей отработаны действия по своевременному недопущению проникновения групп условного противника на территорию авиационного полка, объектов и сооружений соединения, а также выполнены задачи по блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Медицинский состав отделения подразделения антитеррора отработал эвакуацию «раненых» военнослужащих в безопасную зону и оказание им первой медицинской помощи.

Всего в тренировке было задействовано свыше 50 военнослужащих и более 10 единиц автомобильной и специальной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация , Антитеррор , Воздушно-космические силы (ВКС)
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