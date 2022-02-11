11.02.2022 (01:00)

Курсанты Военной академии ВКО проходят стажировку в соединениях и воинских частях 1-й армии ПВО-ПРО (ОсН)

Около 100 курсантов Военной академии воздушно-космической обороны (ВКО) имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова проходят стажировку по своим специальностям в войсках объединения противовоздушной и противоракетной обороны ВКС особого назначения.

Войсковая стажировка с курсантами проводится с целью приобретения и совершенствования ими практических навыков при работе на агрегатах и аппаратуре управления по выбранным специальностям.

Будущие офицеры получат практические навыки в выполнении обязанностей командиров подразделений, номеров расчетов и начальников дежурных смен.

По завершении стажировки курсантам в соответствии с требованиями руководящих документов по организации войсковой практики будут выставлены оценки.

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