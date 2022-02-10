10.02.2022 (22:15)
В 2022 году Военная академия РХБ защиты продолжит набор курсантов из числа граждан женского пола
Военная академия радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко (г. Кострома) в 2022 году продолжит набор курсантов из числа граждан женского пола для обучения по программам высшего образования.
В течении пяти лет девушкам предстоит пройти полную военную специальную подготовку, по специальности «технологии веществ и материалов в вооружении и военной технике».
Дополнительную информацию по порядку и правилам поступления можно узнать на сайте академии varhbz.mil.ru в разделе «Поступающим» или по телефону приемной комиссии: 8 (4942) 39-97-39.
Новости по теме:
На учении под Самарой военнослужащие полка РХБ защиты ЦВО аэрозолями скрыли перемещение колонны ЗРС С-400 «Триумф»
В Белоруссии специалисты РХБ защиты ВВО отрабатывают постановку аэрозольных завес для маскировки пунктов управления
Метки: