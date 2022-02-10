10.02.2022 (22:15)

В 2022 году Военная академия РХБ защиты продолжит набор курсантов из числа граждан женского пола

Военная академия радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко (г. Кострома) в 2022 году продолжит набор курсантов из числа граждан женского пола для обучения по программам высшего образования.

В течении пяти лет девушкам предстоит пройти полную военную специальную подготовку, по специальности «технологии веществ и материалов в вооружении и военной технике».

Дополнительную информацию по порядку и правилам поступления можно узнать на сайте академии varhbz.mil.ru в разделе «Поступающим» или по телефону приемной комиссии: 8 (4942) 39-97-39.

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