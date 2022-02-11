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11.02.2022 (07:30)

В рамках учения «Союзная решимость-2022» с разведчиками морской пехоты ВВО проведены занятия по ведению разведывательно-поисковых действий

В рамках совместного учения «Союзная решимость-2022» с разведчиками морской пехоты Восточного военного округа (ВВО) проведены занятия по ведению разведывательно-поисковых действий на полигоне Обуз-Лесновский в Республике Беларусь.

В ходе занятий военнослужащие выполнили задачи по поиску, блокированию и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований, а также отработали вопросы скрытного перемещения и маскировки на открытой местности с использованием поручных средств.

Особое внимание во время мероприятия уделялось действиям разведывательных дозоров и организации засад.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Учения , Международные учения
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