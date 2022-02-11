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11.02.2022 (05:00)

Истребители Су-35С ВКС России на совместном учении «Союзная решимость-2022» в Белоруссии уничтожили условную воздушную цель

В ходе проведения совместного учения «Союзная решимость-2022» боевые расчеты подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа при выполнении задач боевого дежурства в составе Единой региональной системы ПВО Российской Федерации и Республики Беларусь обнаружили приближающуюся к зоне ответственности условную воздушную цель, не отвечающую на запросы.

Для перехвата цели по команде «Воздух» были подняты дежурные по ПВО истребители Су-35С ВКС России.

После взлета российские летчики выполнили захват и условное уничтожение воздушной цели, а также отработали задачи воздушного патрулирования вдоль границы Союзного государства.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Учения , Международные учения
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