10.02.2022 (20:15)

В Центральном академическом театре Российской Армии состоялась церемония закладки памятной Звезды великого артиста Владимира Зельдина

В 107-й день рождения Владимира Зельдина состоялась церемония закладки памятной Звезды гениального артиста Центрального академического театра Российской Армии.

В церемонии приняли участие народные артисты России Ольга Богданова и Артем Каминский, народная артистка РСФСР Алина Покровская, заслуженный артист России, исполняющий обязанности главного режиссера театра Андрей Бадулин, а также молодые артисты театра. Прозвучало много добрых слов, теплых воспоминаний и, конечно, «визитная карточка» самого Владимира Михайловича — «Песня о Москве» из кинофильма «Свинарка и пастух» в исполнении Ильи Баранова, Дмитрия Оболонкова и Ярослава Бережнова.

«Мы счастливы, что теперь у нас есть Звезда Владимира Михайловича Зельдина — это место нашей души и нашей силы», — отметила народная артистка России Ольга Богданова.

«Благодаря неустанному труду и особой жизненной закалке Владимиру Михайловичу удалось пронести через все года своей жизни молодость души и щедрость таланта, сохранить оптимизм и неизменную доброжелательность. Владимир Зельдин — единственный в мире артист, выходивший на сцену в столь почтенном возрасте», — напомнил во время церемонии директор Департамента культуры Минобороны России Артём Горный.

Особой частью церемонии стало награждение артиста Ильи Артамонова ценным подарком — именными часами Министра обороны Российской Федерации — за помощь в задержании преступника 7 декабря 2021 года в офисе «Мои документы» на юго-востоке Москвы.

«Отрадно видеть, что молодое поколение артистов с достоинством продолжает традиции Театра Российской Армии. И на сцене, и в повседневной жизни им не чужды рыцарство и героизм!», — отметил директор Департамента культуры Минобороны России Артем Горный.

«Звездная аллея» появилась в ЦАТРА 2020 году в честь легендарных творцов, которые прославили Театр Армии и стали неотъемлемой частью истории. Сегодня в зрительском фойе театра можно увидеть Звезды народного артиста СССР Алексея Попова, народного артиста СССР Андрея Попова, народной артистки СССР Любови Добржанской, народной артистки СССР Нины Сазоновой.

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