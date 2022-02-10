10.02.2022 (20:00)

Замминистра обороны России генерал-полковник Геннадий Жидко провел прием граждан по личным вопросам

Заместитель Министра обороны – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Геннадий Жидко провел прием граждан по личным вопросам.

На встрече присутствовали представители центральных органов военного управления, в компетенции которых находятся вопросы, интересовавшие граждан.

В ходе приема поставленные вопросы были подробно рассмотрены, по каждому из них предложены конкретные решения, должностным лицам даны определенные поручения.

Практика приемов граждан по личным вопросам проводится руководством военного ведомства на постоянной основе с учетом мер, принимаемых в Минобороны России, по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.

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