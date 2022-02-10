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10.02.2022 (21:30)

Курсанты Военной академии МТО заняли призовое место на Региональной олимпиаде Санкт-Петербурга по математике

Курсанты Военного института (инженерно-технического) Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулева приняли участие в Региональной олимпиаде Санкт-Петербурга по математике, которая была организована на базе Национального исследовательского университета ИТМО по поручению Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга.

В олимпиаде участвовали 137 студентов и курсантов из 17 вузов города, среди которых Санкт-Петербургский государственный университет, Национальный исследовательский университет ИТМО, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова, Санкт-Петербургский горный университет, Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского и другие.

В рамках олимпиады командам предлагалось за четыре часа решить девять задач по различным разделам математики.

Команда Военного института (инженерно-технического) Военной академии МТО заняла третье место в командном зачёте и первое место среди команд вузов третьей группы (с объёмом программы по математике до 400 часов). В личном зачете курсанты института среди студентов и курсантов вузов третьей группы завоевали два диплома I степени, два диплома II степени и семь дипломов III степени.

По итогам олимпиады курсанты награждены дипломом и кубком от Правительства Санкт-Петербурга за третье место в командном зачёте, а также дипломом Национального исследовательского университета ИТМО за первое место среди команд вузов третьей группы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , Военная академия , Олимпиады
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