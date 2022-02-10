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10.02.2022 (22:00)

Курсанты филиала Военной академии РВСН завершили войсковую стажировку

Курсанты филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого завершили войсковую стажировку в соединениях и воинских частях РВСН, дислоцированных от Тверской до Иркутской областей.

Войсковая стажировка проводится в целях закрепления и совершенствования командно-методических навыков в выполнении обязанностей по должностному предназначению на первичных должностях офицеров и прапорщиков.

Будущие офицеры изучили вопросы безопасной эксплуатации ракетного вооружения, службы войск, боевой подготовки с учетом мест и условий проведения войсковой стажировки. При этом курсанты освоили навыки несения боевого дежурства на ракетных комплексах мобильного и стационарного базирования «Ярс».

Завершилась стажировка сдачей зачетов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Военная академия
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