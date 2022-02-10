10.02.2022 (22:00)
Курсанты филиала Военной академии РВСН завершили войсковую стажировку
Курсанты филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого завершили войсковую стажировку в соединениях и воинских частях РВСН, дислоцированных от Тверской до Иркутской областей.
Войсковая стажировка проводится в целях закрепления и совершенствования командно-методических навыков в выполнении обязанностей по должностному предназначению на первичных должностях офицеров и прапорщиков.
Будущие офицеры изучили вопросы безопасной эксплуатации ракетного вооружения, службы войск, боевой подготовки с учетом мест и условий проведения войсковой стажировки. При этом курсанты освоили навыки несения боевого дежурства на ракетных комплексах мобильного и стационарного базирования «Ярс».
Завершилась стажировка сдачей зачетов.