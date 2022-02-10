10.02.2022 (21:00)
В Военной академии РВСН прошел учебно-методический сбор с руководящим и преподавательским составом
В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого проведен учебно-методический сбор с руководящим и преподавательским составом.
Мероприятие прошло под руководством начальника академии генерал-лейтенанта Игоря Афонина.
Одними из тем сбора стали особенности организации учебного процесса, методики подготовки и проведения открытых, показных и пробных занятий, а также использования новейших информационно-компьютерных технологий для подготовки высокопрофессиональных специалистов, способных решать сложные военно-технические задачи.
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