10.02.2022 (21:00)

В Военной академии РВСН прошел учебно-методический сбор с руководящим и преподавательским составом

В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого проведен учебно-методический сбор с руководящим и преподавательским составом.

Мероприятие прошло под руководством начальника академии генерал-лейтенанта Игоря Афонина.

Одними из тем сбора стали особенности организации учебного процесса, методики подготовки и проведения открытых, показных и пробных занятий, а также использования новейших информационно-компьютерных технологий для подготовки высокопрофессиональных специалистов, способных решать сложные военно-технические задачи.

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