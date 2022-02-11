11.02.2022 (04:30)

Российские миротворцы выполнили упражнения стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения БТР-82А на полигоне в Нагорном Карабахе

В рамках плановых занятий по боевой подготовке военнослужащие российского миротворческого контингента выполнили упражнения стрельб и нормативы по вождению бронетранспортеров БТР-82А на полигоне в Нагорном Карабахе.

На трассе танкодрома и директрисе боевых машин экипажи бронетранспортеров отработали нормативы по вождению, преодолели препятствия на высоких скоростях по пересеченной местности и выполнили упражнения стрельб из штатного вооружения БТР-82А по одиночным и групповым целям.

«На полигоне с военнослужащими российского миротворческого контингента проводятся плановые занятия по вождению современных БТР и стрельбе из стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин в горной местности», — рассказал представитель российского миротворческого контингента Михаил Парфенов.

Всего к занятиям по боевой подготовке привлекалось около 50 российских военнослужащих, было задействовано около 10 единиц боевой и специальной техники.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице