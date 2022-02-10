10.02.2022 (20:45)

Военнослужащие ЦВО отработали поиск и уничтожение условных диверсантов на учении в горах Западного Саяна

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) отработали навыки поиска диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника в сложных погодных условиях в горах Красноярского края.

По замыслу учения ДРГ условного противника планировала совершить диверсию по блокированию дороги сходом снежной лавины для срыва прохождения гуманитарного конвоя в отдаленный район. Военнослужащие горного подразделения, получив координаты места предполагаемого действия противника, выдвинулись в район проведения разведывательно-поисковых мероприятий. Прибыв в указанный район, военнослужащие по косвенным признакам смогли вычислить местоположение и маршрут передвижения ДРГ, после чего, выследив противника, организовали засаду и уничтожили его из штатного вооружения.

Отработка учебно-боевых задач осуществлялась без использования специального оборудования в условиях сильного снежного ветра и ограниченной видимости, при температуре воздуха 30 градусов ниже ноля.

Всего в занятиях приняли участие более 200 военнослужащих ЦВО из Новосибирской области, Республики Тыва и российской военной базы в Таджикистане.

Справочно:

Центр военно-спортивной подготовки «Ергаки» расположен на юге Красноярского края в предгорье Западного Саяна на высоте 1350 м над уровнем моря. В центре оборудованы вертолетная площадка для десантирования, две горнолыжные трассы, скальный полигон, спорткомплекс, горнолыжная трасса, подъёмные устройства, комбинированный биатлонный комплекс, общежитие, столовая, учебные классы, бассейн, спа-капсула, соляная комната и домики для реабилитации.

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