10.02.2022 (17:30)

В ходе учения «Союзная решимость-2022» артиллеристы ВВО уничтожили командные пункты условного противника

В Республике Беларусь на полигоне Брестский в рамках совместного учения «Союзная решимость-2022» артиллерийские подразделения Восточного военного округа (ВВО) приняли участие в тактическом учении с боевой стрельбой.

В ходе мероприятия боевой подготовки артиллеристы с закрытых огневых позиций уничтожили командные пункты и скопления бронированной техники условного противника. Огонь велся осколочно-фугасными, дымовыми и осветительными снарядами на различных дальностях.

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