10.02.2022 (21:45)

Военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота выполняют боевые стрельбы в составе подразделений

Подразделения армейского корпуса Балтийского флота (БФ) приступили к выполнению боевых стрельб из штатного оружия в составе взводов. Мероприятия боевой подготовки проводятся на нескольких полигонах, расположенных в восточной части Калининградской области и на побережье.

На стрельбищах личный состав выполняет нормативы по поражению как неподвижных, так и движущихся мишеней. Дистанция до целей составляет от 100 до 1000 м. Около половины учебного времени отводится на ведение огня в противогазах и общевойсковых защитных комплектах. Стрельбы выполняются как в дневное, так и в ночное время.

Всего в мероприятиях боевой подготовки задействовано около двух тысяч военнослужащих.

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