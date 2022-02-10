10.02.2022 (21:45)
Военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота выполняют боевые стрельбы в составе подразделений
Подразделения армейского корпуса Балтийского флота (БФ) приступили к выполнению боевых стрельб из штатного оружия в составе взводов. Мероприятия боевой подготовки проводятся на нескольких полигонах, расположенных в восточной части Калининградской области и на побережье.
На стрельбищах личный состав выполняет нормативы по поражению как неподвижных, так и движущихся мишеней. Дистанция до целей составляет от 100 до 1000 м. Около половины учебного времени отводится на ведение огня в противогазах и общевойсковых защитных комплектах. Стрельбы выполняются как в дневное, так и в ночное время.
Всего в мероприятиях боевой подготовки задействовано около двух тысяч военнослужащих.
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