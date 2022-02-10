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10.02.2022 (21:15)

Инженеры Балтийского флота готовятся к конкурсам «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут»

Более 200 военнослужащих инженерных подразделений и свыше 20 единиц инженерной техники Балтийского флота (БФ) будет задействовано во флотских этапах конкурсов «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут» Армейских международных игр 2022 года (АрМИ-2022). Состязания будут проведены на нескольких полигонах в Калининградской области.

Флотские саперы будут соревноваться в поиске мин и создании безопасных коридоров для прохождения бронетехники и личного состава подразделений. Военнослужащие также проведут разведку местности на наличие минно-взрывных заграждений.

Участникам одного из этапов предстоит разбирать завалы и минно-взрывные заграждения, прокладывать дорогу для автомобильной и боевой техники, а также наводить переправу на участке водной преграды.

Проведение состязаний позволит повысить профессиональное мастерство участников флотского этапа и определить лучших для участия во всеармейских этапах соревнований.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Конкурсы , АрМИ
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