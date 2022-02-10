10.02.2022 (19:45)

Под Самарой минометчики ЦВО уничтожили укрепленные позиции условного противника

На учении в Самарской области минометные подразделения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили укрепленные позиции условного противника.

По замыслу мероприятия боевой подготовки расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) «Орлан-10» в ходе разведки вскрыли позиции артиллерийских систем условного противника. Получив данные, артиллеристы из 120-миллиметровых минометов «Сани» несколькими залпами нанесли удар по выявленным целям.

После артиллерийской подготовки личный состав выдвинулся к позициям условного противника и, применяя штатное вооружение, довершил его уничтожение. При перемещении на поле боя водители автомобилей «Урал» преодолели препятствия: косогор, колейный мост, проход в минно-взрывном заграждении.

Мероприятие состоялось на Рощинском полигоне в рамках подготовки к конкурсу «Мастера артиллерийского огня». В учении приняли участие более 300 военнослужащих, было задействовано около 40 единиц военной техники.

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