10.02.2022 (19:30)

В Екатеринбурге военный оркестр ЦВО принял участие в церемонии закладки композиции, посвященной памяти жертв Холокоста

В Екатеринбурге военный оркестр Центрального военного округа (ЦВО) принял участие в церемонии закладки первого камня в основании скульптурной композиции, посвященной памяти жертв Холокоста.

Будущий монумент будет расположен перед зданием Екатеринбургского еврейского общинного центра, а само пространство вокруг памятника получит наименование «площадь Спасания».

Строительство композиции — это сохранение памяти о жертвах Холокоста, а также выражение благодарности поколению победителей. Всего в основание скульптуры было заложено 10 камней, привезенных из бывших концлагерей и мест гибели узников гетто: Освенцима, Треблинки, Собибора, Майданека, Бухенвальда, Дахау, Бабьего Яра, Румбульского леса, Ямы и Змиёвской балки. В дальнейшем эти камни станут частью монумента.

Военнослужащие сыграли музыкальные композиций Дмитрия Шестаковича, а также исполнили «Бухенвальдский набат». Также для участников мероприятия была исполнена музыкальная композиция из фильма «Список Шиндлера».

В мероприятии приняли участие представители органов власти города и области, общественные и религиозные организации, а также бывшие узники фашистских гетто.

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