10.02.2022 (19:15)

В Курганской области состоялась рабочая встреча представителей областного военкомата и правительства региона

В Курганской области состоялась рабочая встреча представителей областного военкомата во в главе с начальником отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Курганской области майором Алексеем Белокуром и заместителем директора Департамента образования и науки Иваном Хлебниковым. Темой встречи стали вопросы взаимодействия по военно-патриотическому воспитанию допризывной и призывной молодежи.

Кроме того, стороны обсудили организацию и проведение мероприятий, направленных на подготовку к военной службе, на пропаганду мер по улучшению здоровья, а также физического и морально-психологического состояния молодежи, на повышение качества подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях.

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