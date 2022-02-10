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10.02.2022 (08:30)

В дальневосточном соединении дальней авиации началось летно-тактическое учение с дальними бомбардировщиками Ту-22М3

Фото Видео

В рамках первого этапа учения экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22м3 выполнили перебазирование с аэродрома дислокации в Прибайкалье в Амурскую область.

В ходе перелета экипажи отработали практическое бомбометание по наземным целям в Иркутской области. 

В мероприятии задействованы, в том числе, молодые летчики, получившие практические в технике пилотирования, воздушной навигации и боевом применении авиационных средств поражения.

Всего в учении будет задействовано до 10 самолетов дальней авиации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , Дальняя авиация
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