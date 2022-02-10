10.02.2022 (08:30)

В дальневосточном соединении дальней авиации началось летно-тактическое учение с дальними бомбардировщиками Ту-22М3



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В дальневосточном соединении дальней авиации началось летно-тактическое учение с дальними бомбардировщиками Ту-22М3

В рамках первого этапа учения экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22м3 выполнили перебазирование с аэродрома дислокации в Прибайкалье в Амурскую область.

В ходе перелета экипажи отработали практическое бомбометание по наземным целям в Иркутской области.

В мероприятии задействованы, в том числе, молодые летчики, получившие практические в технике пилотирования, воздушной навигации и боевом применении авиационных средств поражения.

Всего в учении будет задействовано до 10 самолетов дальней авиации.

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