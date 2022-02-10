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10.02.2022 (19:00)

В Астрахани военнослужащие Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС стали участниками экологического лектория «Заповедная наука»

В Астрахани военнослужащие Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил (ВКС) в рамках проводимого комплекса мероприятий, направленных на сплочение воинских коллективов, стали участниками экологического лектория «Заповедная наука».

В день российской науки в областной научной библиотеке имени Н.К. Крупской стартовал цикл научных лекториев. Первая встреча была посвящена первому отечественному заповеднику «Астраханский государственный заповедник».

Перед участниками лектория выступил кандидат биологических наук Кирилл Литвинов. Присутствующим он рассказал об основных направлениях исследований животного и растительного мира в дельте Волги и о том, какие меры профилактики применяются для борьбы с пожарами.

Кроме того, сотрудники библиотеки подготовили для участников мероприятия книжную выставку «Заповедная Россия».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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