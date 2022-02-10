Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.02.2022 (16:30)

В учебном центре ВКС в Архангельской области проводится комплекс мероприятий по сплочению воинских коллективов

В учебном центре Воздушно-космических сил (ВКС), дислоцированном в Архангельской области, проводится комплекс мероприятий, направленных на сплочение воинских коллективов.

Начальник учебного центра полковник Геннадий Митин в своем выступлении перед личным составом центра отразил главную цель проводимых мероприятий: формирование сплоченного, дружного воинского коллектива, недопущение межличностных конфликтов, исключение случаев травм и причинения вреда здоровью в результате нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

Проведение мероприятий по сплочению воинских коллективов по времени совпадает с периодом адаптации молодого пополнения, прибывшего для прохождения военной службы в ноябре–декабре 2021 года.

В подразделениях учебного центра организованы анонимные анкетирования с целью анализа индивидуальных психологических потребностей военнослужащих, а также проводятся воспитательные мероприятия, в том числе беседы, круглые столы и инструктажи.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Истребители Су-35С заступили на боевое дежурство по охране воздушных границ Союзного государства и отработали перехват воздушных целей
В 2022 году межвидовые региональные учебные центры инженерных войск подготовят более 4 тыс. младших специалистов
В Саратовской области начался сбор с руководящим составом Энгельсского соединения дальней авиации
Во Владикавказском учебном центре началась переподготовка военнослужащих военной полиции

Метки:
Учебный центр , Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false