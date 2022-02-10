10.02.2022 (16:30)

В учебном центре ВКС в Архангельской области проводится комплекс мероприятий по сплочению воинских коллективов

В учебном центре Воздушно-космических сил (ВКС), дислоцированном в Архангельской области, проводится комплекс мероприятий, направленных на сплочение воинских коллективов.

Начальник учебного центра полковник Геннадий Митин в своем выступлении перед личным составом центра отразил главную цель проводимых мероприятий: формирование сплоченного, дружного воинского коллектива, недопущение межличностных конфликтов, исключение случаев травм и причинения вреда здоровью в результате нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

Проведение мероприятий по сплочению воинских коллективов по времени совпадает с периодом адаптации молодого пополнения, прибывшего для прохождения военной службы в ноябре–декабре 2021 года.

В подразделениях учебного центра организованы анонимные анкетирования с целью анализа индивидуальных психологических потребностей военнослужащих, а также проводятся воспитательные мероприятия, в том числе беседы, круглые столы и инструктажи.

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