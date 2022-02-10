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10.02.2022 (18:30)

Почти 100% летчиков оперативно-тактической авиации ЦВО подготовлено к применению управляемого ракетного вооружения

Численность летного состава оперативно-тактической авиации Центрального военного округа (ЦВО), подготовленного к применению управляемого ракетного вооружения, в 2022 году составила почти 100%. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«В целях освоения программы по сложным видам летной подготовки экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 выполнили боевые пуски управляемых ракет в составе пар с предельно малых высот по мишеням, имитирующим радиолокационные станции. Это позволило увеличить число летчиков, обученных применять управляемое ракетное вооружение, почти до 100%», — сказал генерал-полковник Александр Лапин.

Теоретическая подготовка летного состава проходила в учебном центре боевого применения Военно-воздушных сил в Липецкой области, боевые пуски ракет летчики выполнили на полигоне в Астраханской области. Обучение прошли экипажи авиационной дивизии ЦВО, дислоцированной в Челябинской области.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Авиация , Центральный военный округ
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