10.02.2022 (15:30)

На полигоне Брестский мотострелковые подразделения ВВО заблокировали и уничтожили группу условных террористов

На полигоне Брестский в ходе совместного учения «Союзная решимость-2022» мотострелковые подразделения Восточного военного округа (ВВО), совершив на штатной технике марш в заданный район, заблокировали и уничтожили в лесистой местности группу условных террористов.

В ходе мероприятия боевой подготовки было также отработано управление и все виды обеспечения действий мотострелков. В частности, был развернут полевой подвижный пункт управления, который позволил организовать устойчивую и непрерывную связь как во время движения, так и при блокировании группы условных боевиков.

Также в ходе тренировки были организованы дозаправка боевых машин и ремонт условно вышедшей из строя БМП-2 в полевых условиях.

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