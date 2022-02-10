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10.02.2022 (18:00)

Военная полиция ЦВО отразила атаку условных боевиков на блок-пост в ходе учения в Челябинской области

Военнослужащие подразделений военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) отразили нападение условных боевиков на блок-пост в ходе тактико-специального учения, завершившегося сегодня на полигоне в Челябинской области.

Учение военной полиции ЦВО прошло в рамках отбора лучших военнослужащих для участия в конкурсе Армейских международных игр–2022 «Страж порядка».

В ходе практического этапа блок–пост, охраняемый военнослужащими военной полиции, подвергся нападению «боевиков» на заминированном автомобиле, попытавшихся захватить военнослужащих и вооружение. Предприняв попытку под прикрытием дымов прорваться через блок-пост, террористы были остановлены огнем группы огневой поддержки военной полиции. Обрушив шквал огня на наступающих боевиков, военные полицейские уничтожили заминированный автомобиль и наступающих бандитов.

В ходе учения также впервые отрабатывались вопросы тактической медицины и действия военнослужащих в составе патрульных групп на примере выполнения служебно-боевых задач российской военной полицией в Сирийской Арабской Республике.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Антитеррор , Военная полиция
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